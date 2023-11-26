Летевший в Москву самолет вернулся в Самару из-за неполадок
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Самары в Москву, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, прокуратура начала проверку по этому поводу, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
В аэропорт вылета Курумоч (Самара) 26 ноября вернулось воздушное судно, выполнявшее рейс SU1217, сказано в сообщении. Самолет успешно совершил посадку. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.
По данным сервиса Flightradar24, рейс выполнял самолет Airbus A320, он развернулся в небе в районе Тольятти и полетел обратно в Самару.
Лайнер должен был приземлиться в московском аэропорту Шереметьево в 6:55 мск. Из данных сервиса следует, что около 13:10 он совершил посадку в Москве. По данным с табло Шереметьево, борт еще не приземлился в аэропорту и должен сесть в 13:15 мск.
РБК направил запрос в аэропорт Самары.
Ранее, 12 ноября, самолет Boeing 737, следовавший из Сочи, совершил аварийную посадку в Челябинске из-за неисправности с выпуском закрылков. На борту находились 181 пассажир и восемь членов экипажа. Перед посадкой самолет сжигал топливо и в результате приземлился на час позже запланированного времени.
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