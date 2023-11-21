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Политика ,  
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Самолет-разведчик ВМС США съехал в залив при посадке на Гавайях

Самолет-разведчик ВМС США съехал в залив Канеохе при посадке на Гавайях

Самолет-разведчик Военно-морских сил (ВМС) США не попал на взлетно-посадочную полосу и съехал в залив Канеохе на Гавайях пишут Associated Press и местное издание Hawaii News Now.

По данным Hawaii News Now, самолет P-8 Poseidon должен был приземлиться на базе морской пехоты около 14:00 20 ноября по местному времени (03:00 мск 21 ноября). Однако борт пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и съехал на мелководье в залив.

База, где произошел инцидент находится примерно в 16 км от Гонолулу на острове Оаху, уточняет Associated Press. Представитель Корпуса морской пехоты США Орландо Перес подтвердил агентству информацию об инциденте.

Самолет протаранил автомобиль при экстренной посадке в Техасе
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Изначально в Департамент скорой медицинской помощи Гонолулу поступило сообщение о сбитом военном самолете, рассказал агентству представитель ведомства Шейн Энрайт. Однако, когда сотрудники экстренных служб прибыли на место, военные сообщили, что все девять человек, которые находились на борту, успешно эвакуированы на берег. В результате инцидента никто не пострадал, уточнил он.

Hawaii News Now пишет со ссылкой на военных, что экипаж самолета участвовал в плановых учениях.

Р-8А «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, разработанный корпорацией Boeing. На борту Р-8А расположен многоцелевой поисковый радиолокатор, экипаж судна — девять человек. Самолет может нести до 9 т вооружения.

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Теги
ВМС США самолет взлетно-посадочная полоса Гавайи США

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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