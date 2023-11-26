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Политика ,  
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Губернатор сообщил о врезавшемся в жилой дом дроне в Туле

Губернатор области Дюмин: в Туле дрон врезался в жилой дом, один жилец пострадал
В Тульской области сбили два дрона, один из них потерял управление и врезался в жилой дом в Туле, повреждено остекление трех квартир, сообщил губернатор региона Дюмин. Пострадал один человек, у него легкое резаное ранение

В ночь на 26 ноября в Тульской области средства ПВО сбили два беспилотника, один из них врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.

«Один из них (беспилотников. — РБК), потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь. Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир», — приводит заявление губернатора его пресс-служба на странице в «ВКонтакте».

По данным телеграм-канала Mash, дрон влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина, пострадавший при этом человек получил травму стопы.

Собянин заявил о предотвращении попытки массовой атаки дронов
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Утром 26 ноября московский мэр Сергей Собянин заявил о предотвращении попытки «массовой атаки» дронов. Беспилотники были перехвачены в Московской, Калужской, Тульской и Брянской областях.

Минобороны сообщило об уничтожении 20 дронов в этих регионах. Собянин уточнял, что в Подмосковье беспилотники сбили в районе Наро-Фоминска, Одинцово, Подольска и Раменского городского округа. Пострадавших, предварительно, нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о четырех сбитых в регионе дронах.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Тула беспилотники пострадавший Алексей Дюмин

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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Собянин заявил о предотвращении попытки массовой атаки дронов
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В Брянской области сбили четыре беспилотника за ночь
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