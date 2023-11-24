На Крымском мосту временно перекрыли движение машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили, сообщает оперативный канал информационного центра о ситуации на мосту.
Спустя 18 минут проезд автомобилей возобновили.
Проезд по мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог. В последний раз движение на мосту останавливали вечером 23 ноября, спустя час проезд возобновили.
4 ноября проезд по мосту вновь перекрыли. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил около 16:40, что в городе объявили воздушную тревогу. Позже глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что средства противовоздушной обороны сбили ракеты близ Судостроительного завода им. Бутомы в Керчи. По его словам, часть обломков ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших не было.
В ночь на 22 ноября Минобороны сообщало, что в западной акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, которые, по данным ведомства, следовали в направлении Крыма. Утром того же дня, около 7:30 мск, над территорией полуострова были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами