На Крымском мосту временно перекрыли движение машин

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили, сообщает оперативный канал информационного центра о ситуации на мосту.

Спустя 18 минут проезд автомобилей возобновили.

Проезд по мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог. В последний раз движение на мосту останавливали вечером 23 ноября, спустя час проезд возобновили.

4 ноября проезд по мосту вновь перекрыли. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил около 16:40, что в городе объявили воздушную тревогу. Позже глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что средства противовоздушной обороны сбили ракеты близ Судостроительного завода им. Бутомы в Керчи. По его словам, часть обломков ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших не было.

В ночь на 22 ноября Минобороны сообщало, что в западной акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, которые, по данным ведомства, следовали в направлении Крыма. Утром того же дня, около 7:30 мск, над территорией полуострова были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа.