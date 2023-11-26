Посольство России сочло нелепым сравнение США голодомора со спецоперацией

Сравнение голодомора на территории современной Украины в 1930-х годов с событиями в ходе военной операции, которое сделали представители администрации США, нелепо, такая трактовка искажает историю. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, которое опубликовала пресс-служба дипмиссии в телеграм-канале.

В российском посольстве отметили, что «Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев». Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю, заявили в дипмиссии.

Масштабный неурожай и нехватка продовольствия, возникшие в 1930-х годах стали настоящей гуманитарной катастрофой для СССР, а «разрушительные последствия» этого — «общей трагедией русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны», заявили в посольстве.

«Еще более нелепым выглядит стремление администрации увязать события первой половины ХХ века с проведением специальной военной операции. Усматриваем в этом не более чем новую попытку демонизировать Россию. Приписать абсолютно чуждые нам намерения якобы подавить и даже уничтожить братский народ соседнего государства», — добавили дипломаты.

Посольство отвергло обвинения в адрес страны о «готовности уничтожить сельское хозяйство Украины и подорвать глобальную продовольственную безопасность ради собственной выгоды». Там подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют действительности.

Корпорации США и Европы продолжают «по дешевке скупать» и вывозить с территории Украины зерно, «зарабатывая баснословные барыши на рынках развитых стран», при этом до нуждающихся стран «доходят буквально крохи», заявили российские дипломаты.

«Наши же попытки помочь путем отправки бесплатного агросырья становятся объектом экономических и юридических препон», — заключили в посольстве.

Накануне, 25 ноября, президент США Джо Байден выступил с заявлением в память о жертвах голодомора. Американский президент заявил, что «сегодня сельскохозяйственная инфраструктура Украины вновь подвергается преднамеренному нападению», и что «российские силы стремятся разрушить экономику и независимость Украины, намеренно нанося ущерб полям и разрушая украинские зернохранилища и порты».

«Это не просто атака на экономическую безопасность Украины, это циничное нападение на продовольственную безопасность во всем мире», — сказал президент США.

С похожим заявлением выступил Госдеп.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре