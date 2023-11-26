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Политика ,  
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Посольство России сочло нелепым сравнение США голодомора со спецоперацией

Посольство России: сравнение США голодомора на Украине со спецоперацией нелепо

Сравнение голодомора на территории современной Украины в 1930-х годов с событиями в ходе военной операции, которое сделали представители администрации США, нелепо, такая трактовка искажает историю. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, которое опубликовала пресс-служба дипмиссии в телеграм-канале.

В российском посольстве отметили, что «Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев». Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю, заявили в дипмиссии.

Масштабный неурожай и нехватка продовольствия, возникшие в 1930-х годах стали настоящей гуманитарной катастрофой для СССР, а «разрушительные последствия» этого — «общей трагедией русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны», заявили в посольстве.

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«Еще более нелепым выглядит стремление администрации увязать события первой половины ХХ века с проведением специальной военной операции. Усматриваем в этом не более чем новую попытку демонизировать Россию. Приписать абсолютно чуждые нам намерения якобы подавить и даже уничтожить братский народ соседнего государства», — добавили дипломаты.

Посольство отвергло обвинения в адрес страны о «готовности уничтожить сельское хозяйство Украины и подорвать глобальную продовольственную безопасность ради собственной выгоды». Там подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют действительности.

Корпорации США и Европы продолжают «по дешевке скупать» и вывозить с территории Украины зерно, «зарабатывая баснословные барыши на рынках развитых стран», при этом до нуждающихся стран «доходят буквально крохи», заявили российские дипломаты.

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«Наши же попытки помочь путем отправки бесплатного агросырья становятся объектом экономических и юридических препон», — заключили в посольстве.

Накануне, 25 ноября, президент США Джо Байден выступил с заявлением в память о жертвах голодомора. Американский президент заявил, что «сегодня сельскохозяйственная инфраструктура Украины вновь подвергается преднамеренному нападению», и что «российские силы стремятся разрушить экономику и независимость Украины, намеренно нанося ущерб полям и разрушая украинские зернохранилища и порты».

«Это не просто атака на экономическую безопасность Украины, это циничное нападение на продовольственную безопасность во всем мире», — сказал президент США.

С похожим заявлением выступил Госдеп.

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Массовый голод на Украине произошелв 1932–1933 годах. По разным оценкам, за это время погибли от 2 млн до 8 млн человек. Украинские власти, более 20 государств и ряд международных организаций признали голод начала 1930-х геноцидом.

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Теги
Украина Голодомор Джо Байден Энтони Блинкен

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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