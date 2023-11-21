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Военная операция на Украине ,  
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В одном из районов Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ

Режим ЧС в Стародубском районе Брянской области ввели после обстрела ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации после обстрела ВСУ, сообщил РБК источник в правительстве региона. Ранее о введении режима ЧС в этом районе сообщил Mash.

«Режим ЧС всегда вводится при повреждении гражданского имущества. Это основание для получения компенсации», — пояснил собеседник.

Накануне, 20 ноября, об обстреле села Курковичи в Стародубском районе сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, повреждения получили жилой дом и хозпостройки. По данным Mash, накануне ВСУ выпустили по селу не меньше десяти снарядов РСЗО «Град».

При обстреле села в Брянской области пострадал жилой дом
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Фото:Google Maps

Это не первый случай, когда в районе Брянской области вводят режим ЧС после обстрела со стороны ВСУ. Так, в конце сентября 2023 года в Чаусовском сельском поселении региона ввели режим ЧС после обстрела из украинского танка. Тогда глава райадминистрации Сергей Цыганок также объяснил принятые меры ущербом, нанесенным имуществу.

После начала военной операции на Украине власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах, атаках дронов и попытках атак украинских диверсионных групп. Регион граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

В Брянской области действует высокий уровень террористической опасности и введен режим среднего уровня реагирования.

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Теги
Брянская область режим ЧС обстрел ВСУ
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