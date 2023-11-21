В одном из районов Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ

Фото: Google Maps

В Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации после обстрела ВСУ, сообщил РБК источник в правительстве региона. Ранее о введении режима ЧС в этом районе сообщил Mash.

«Режим ЧС всегда вводится при повреждении гражданского имущества. Это основание для получения компенсации», — пояснил собеседник.

Накануне, 20 ноября, об обстреле села Курковичи в Стародубском районе сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, повреждения получили жилой дом и хозпостройки. По данным Mash, накануне ВСУ выпустили по селу не меньше десяти снарядов РСЗО «Град».

Это не первый случай, когда в районе Брянской области вводят режим ЧС после обстрела со стороны ВСУ. Так, в конце сентября 2023 года в Чаусовском сельском поселении региона ввели режим ЧС после обстрела из украинского танка. Тогда глава райадминистрации Сергей Цыганок также объяснил принятые меры ущербом, нанесенным имуществу.

После начала военной операции на Украине власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах, атаках дронов и попытках атак украинских диверсионных групп. Регион граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

В Брянской области действует высокий уровень террористической опасности и введен режим среднего уровня реагирования.