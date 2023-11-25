Военкора ВГТРК Максудова похоронили в Москве

Борис Максудов (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Военкора «России 24» (ВГТРК) Бориса Максудова, который скончался от осколочного ранения после удара ВСУ, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщило «РИА Новости».

Ведущий телеканала «России 1» и депутат Госдумы Евгений Попов подчеркнул, что Максудов был уникальным человеком, любил рассказывать про людей и их судьбы. «Находил такие детали, которые иным репортерам не разглядеть. Это большая потеря для нашей журналисткой семьи», — добавил Попов.

Церемония сопровождалась воинскими почестями: играл траурный оркестр, почетный караул дал троекратный залп, добавили в агентстве.

Максудов 22 ноября получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ на группу российских журналистов в Запорожской области и скончался по дороге в больницу. Ему было 38 лет. Президент России Владимир Путин посмертно наградил военкора орденом Мужества.

Соболезнования в связи с гибелью журналиста выразили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова.