МИД предложил россиянам уведомлять посольство о получении гражданства

При получении документов, которые дают право постоянно жить за границей, россиянин должен будет в течение 60 дней уведомить об этом российское диппредставительство в той стране, где он находится, предлагает МИД

Здание МИД России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

МИД России предложил россиянам, получившим гражданство, вид на жительство или другой документ на постоянное проживание в другой стране, уведомлять об этом российские диппредставительства в течение 60 дней. Проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, россияне старше 18 лет должны подать соответствующее уведомление в посольство или консульство лично или через представителя с нотариально заверенной доверенностью.

За несовершеннолетних или недееспособных россиян уведомления предлагается подавать их законным представителям.

В случае утраты гражданства, вида на жительства или другого документа, подтверждающего право на проживание в другой стране, предлагается также подавать уведомления в российские представительства в течение 60 дней.

Уведомления подавать в письменной форме. К ним приобщаются копии представленных документов, соответствие оригиналам которых проверяется должностным лицом диппредставительства России и которые заверяются его подписью и печатью. Авторы проекта предложили, чтобы новый порядок вступил в силу с 26 октября.

Власти России обязали россиян, получивших документы, которые дают право постоянно жить за границей, сообщать об этом государству с 2014 года. Они должны направить уведомление лично или по почте в МВД только на территории России.

Согласно текущему законодательству, если гражданин не уведомит об этом государство, то ему грозит уголовная ответственность — штраф до 200 тыс. руб., если уведомит с опозданием — штраф от 500 до 1 тыс. руб.

Срок для уведомления отсчитывается с даты получения документов и отличается для тех, кто живет в России, и тех, кто живет за рубежом. Если россиянин при получении гражданства или ВНЖ в другой стране присутствует на территории России, уведомление нужно будет подать в течение 60 дней.

Если россиянин при получении гражданства или ВНЖ в другой стране отсутствует на российской территории, но в течение следующих 60 дней приедет в Россию, то для него также предусмотрено 60 дней.

Если же он получает документ за пределами России и следующие 60 дней не будет въезжать в страну, то уведомление надо будет подать в течение 30 дней со дня въезда в Россию.