Друг Николая Дроздова рассказал о самочувствии ученого
Ученый и телеведущий Николай Дроздов чувствует себя прекрасно, он находится дома вместе с женой. Об этом РБК сообщил его друг, заслуженный артист России композитор Дмитрий Дунаев.
«Только что мы созванивались. Он не в больнице, он находится дома, чувствует себя прекрасно, вместе со своей женой Татьяной Петровной. Очередная утка», — сказал Дунаев.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в начале ноября 86-летний Николай Дроздов обратился в одну из московских клиник с жалобами на сильную слабость. Он пробыл в дневном стационаре один день. После терапии в больнице состояние ученого улучшилось, и его отпустили домой.
SHOT сообщил со ссылкой на супругу Дроздова, что сейчас ученый чувствует себя лучше и благодарит за переживания о его здоровье.
Телеграм-канал утверждает, что в начале октября у Дроздова диагностировали рак предстательной железы второй стадии. Дунаев заявил РБК, что информация об обнаружении у ученого злокачественной опухоли не соответствует действительности.
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