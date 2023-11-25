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Общество ,  
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Друг Николая Дроздова рассказал о самочувствии ученого

Композитор Дунаев: Николай Дроздов чувствует себя прекрасно
Николай Дроздов
Николай Дроздов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Ученый и телеведущий Николай Дроздов чувствует себя прекрасно, он находится дома вместе с женой. Об этом РБК сообщил его друг, заслуженный артист России композитор Дмитрий Дунаев.

«Только что мы созванивались. Он не в больнице, он находится дома, чувствует себя прекрасно, вместе со своей женой Татьяной Петровной. Очередная утка», — сказал Дунаев.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в начале ноября 86-летний Николай Дроздов обратился в одну из московских клиник с жалобами на сильную слабость. Он пробыл в дневном стационаре один день. После терапии в больнице состояние ученого улучшилось, и его отпустили домой.

Николая Дроздова выписали из больницы
Общество
Николай Дроздов

SHOT сообщил со ссылкой на супругу Дроздова, что сейчас ученый чувствует себя лучше и благодарит за переживания о его здоровье.

Телеграм-канал утверждает, что в начале октября у Дроздова диагностировали рак предстательной железы второй стадии. Дунаев заявил РБК, что информация об обнаружении у ученого злокачественной опухоли не соответствует действительности.

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Теги
Николай Дроздов госпитализация ученый телеведущий новости

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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