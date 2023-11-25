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Общество ,  
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В Россию вернулись еще 105 эвакуированных из Газы россиян с семьями

Самолет МЧС доставил в Россию еще 105 эвакуированных из Газы россиян с семьями

В Россию вернулись еще 105 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщает МЧС.

«Самолет МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. На борту 105 россиян и членов их семей, включая 55 детей, эвакуированных из Газы», — говорится в сообщении.

Всего в Россию из Газы уже прибыли более 760 человек, в том числе свыше 360 детей.

Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа
Политика
Владимир Путин

В прошлый раз, 24 ноября, самолет МЧС доставил 103 россиянина с семьями, в том числе 47 детей. Тогда в ведомстве также сообщили, что за последние сутки границу через КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом пересек 101 гражданин России и их семьи.

Всего покинуть Газу пожелали более 900 человек, из них 639 — россияне, 271 — их родственники, говорил президент Владимир Путин.

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Теги
МЧС россияне сектор Газа эвакуация

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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