В Россию вернулись еще 105 эвакуированных из Газы россиян с семьями
В Россию вернулись еще 105 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщает МЧС.
«Самолет МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. На борту 105 россиян и членов их семей, включая 55 детей, эвакуированных из Газы», — говорится в сообщении.
Всего в Россию из Газы уже прибыли более 760 человек, в том числе свыше 360 детей.
В прошлый раз, 24 ноября, самолет МЧС доставил 103 россиянина с семьями, в том числе 47 детей. Тогда в ведомстве также сообщили, что за последние сутки границу через КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом пересек 101 гражданин России и их семьи.
Всего покинуть Газу пожелали более 900 человек, из них 639 — россияне, 271 — их родственники, говорил президент Владимир Путин.
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