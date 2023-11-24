Правительство утвердило порядок повышения призывного возраста
Российское правительство утвердило постановление, которое приводит в соответствие с решением о повышении призывного возраста до 30 лет нормативную базу в области воинского учета, сообщает ТАСС со ссылкой на подписанный документ.
Изменения в законе вступят в силу с 1 января 2024 года.
После постановления кабмина соответствующие закону изменения будут внесены в Положение о призыве на военную службу граждан России, Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе.
В августе президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижнюю границу призывного возраста — 18 лет — оставили без изменений. Таким образом, призывать на срочную службу со следующего года будут с 18 до 30 лет.
Вместе с этим президент также подписал закон, который вводит запрет на выезд из России для гражданина с момента вручения ему повестки. Запрет начнет действовать с момента появления повестки в государственном реестре воинского учета, решение о создании которого было принято в апреле. Решение о запрете на выезд призывника из страны будет формировать военный комиссариат в день направления ему повестки.
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