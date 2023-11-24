 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

В МИДе ответили на слухи о смене посла России в США Антонова

В МИДе отвергли слухи о смене посла России в США Антонова
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Слухи о смене посла России в США Анатолия Антонова не соответствуют действительности, сообщили «РИА Новости» в МИДе.

В ведомстве отметили, что регулярно бывают в Кремле, но «не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти».

Антонов назвал успокоительной пилюлей новый пакет помощи США Украине
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Накануне телеграм-канал «Тайная канцелярия» сообщил, что в Кремле «ходят слухи» о возможной смене российского посла в США. По данным источников в дипломатических кругах, нынешний глава дипмиссии «откровенно перебарщивает» с антиамериканской риторикой.

Собеседники канала заявили, что «при любом исходе выборов президента США 2024 ожидается снижение градуса конфликтности в российско-американских отношениях» и посла в Вашингтоне придется сменить. Конкретных кандидатов нет, но среди претендентов называют «топовых действующих чиновников» МИДа, отмечает «Тайная канцелярия».

Антонов занимает пост российского посла в Вашингтоне с 2017 года. Дипломат регулярно выступает с критикой по отношению к США. В октябре он обвинил Вашингтон в том, что тот ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений с Москвой и продолжает подталкивать к прямому столкновению России с НАТО.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Посольство США Анатолий Антонов МИД

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Антонов обвинил США в перекладывании ответственности по ДОВСЕ на Россию
Политика
Посол Антонов обвинил США в двуличии после визита Ким Чен Ына в Россию
Политика
Маск отключил Starlink после разговора с Антоновым о риске ядерного удара
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 16:54
«Валдай 8» — современный городской грузовик для бизнеса РБК и Газ, 19:31
«Магнит» стал владельцем 29,7% своих акций после выкупа у нерезидентов Инвестиции, 19:28
Египет подтвердил передачу заложников из сектора Газа Израилю Политика, 19:27
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 19:21
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 19:19
Часть мигрантов, которых не пустили в Финляндию, решили остаться в России Политика, 19:18
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 19:14
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Аксенов назвал враньем сообщения о строительстве тоннеля в Крым Политика, 19:13
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 19:08
Футболистки «Зенита» второй раз подряд выиграли чемпионат России Спорт, 19:05
Эксперты рынка ID обсудили идеальный клиентский сервис Новая экономика, 19:03
Во Франции задержали трех граждан Грузии за кражу подлинников Пушкина Общество, 19:01
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 18:56
Устойчивые алгоритмы: как искусственный интеллект драйвит ESG-будущее Тренды, 18:54