В МИДе ответили на слухи о смене посла России в США Антонова
Слухи о смене посла России в США Анатолия Антонова не соответствуют действительности, сообщили «РИА Новости» в МИДе.
В ведомстве отметили, что регулярно бывают в Кремле, но «не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти».
Накануне телеграм-канал «Тайная канцелярия» сообщил, что в Кремле «ходят слухи» о возможной смене российского посла в США. По данным источников в дипломатических кругах, нынешний глава дипмиссии «откровенно перебарщивает» с антиамериканской риторикой.
Собеседники канала заявили, что «при любом исходе выборов президента США 2024 ожидается снижение градуса конфликтности в российско-американских отношениях» и посла в Вашингтоне придется сменить. Конкретных кандидатов нет, но среди претендентов называют «топовых действующих чиновников» МИДа, отмечает «Тайная канцелярия».
Антонов занимает пост российского посла в Вашингтоне с 2017 года. Дипломат регулярно выступает с критикой по отношению к США. В октябре он обвинил Вашингтон в том, что тот ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений с Москвой и продолжает подталкивать к прямому столкновению России с НАТО.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами