В МИДе отвергли слухи о смене посла России в США Антонова

В МИДе ответили на слухи о смене посла России в США Антонова

Анатолий Антонов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Слухи о смене посла России в США Анатолия Антонова не соответствуют действительности, сообщили «РИА Новости» в МИДе.

В ведомстве отметили, что регулярно бывают в Кремле, но «не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти».

Накануне телеграм-канал «Тайная канцелярия» сообщил, что в Кремле «ходят слухи» о возможной смене российского посла в США. По данным источников в дипломатических кругах, нынешний глава дипмиссии «откровенно перебарщивает» с антиамериканской риторикой.

Собеседники канала заявили, что «при любом исходе выборов президента США 2024 ожидается снижение градуса конфликтности в российско-американских отношениях» и посла в Вашингтоне придется сменить. Конкретных кандидатов нет, но среди претендентов называют «топовых действующих чиновников» МИДа, отмечает «Тайная канцелярия».

Антонов занимает пост российского посла в Вашингтоне с 2017 года. Дипломат регулярно выступает с критикой по отношению к США. В октябре он обвинил Вашингтон в том, что тот ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений с Москвой и продолжает подталкивать к прямому столкновению России с НАТО.