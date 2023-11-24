Правительство дополнительно выделило почти ₽90 млрд на детские пособия

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Правительство дополнительно направит свыше 89,5 млрд руб. из резервного фонда для выплат единого пособия на детей, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей этой меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием более 10 млн детей», — пояснили в ведомстве.

В проекте федерального бюджета на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн руб., заключили в правительстве.

Единое пособие ввели в России с 1 января 2023 года.

Его могут получить беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет. Право на получение пособия возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в конкретном регионе. Также при назначении пособия будет учитываться, какие имущество и сбережения есть у семьи.

Размер выплаты может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе и в среднем по стране составит от 7 тыс. до почти 14 тыс. руб. в месяц.

Социальный фонд к 6 января одобрил его для 80 тыс. детей до 17 лет, 1,5 тыс. беременных и родителей 33 тыс. первенцев до трех лет.