 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

Правительство дополнительно выделило почти ₽90 млрд на детские пособия

Правительство выделило свыше 89,5 млрд руб. для выплат единого пособия на детей
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Правительство дополнительно направит свыше 89,5 млрд руб. из резервного фонда для выплат единого пособия на детей, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей этой меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием более 10 млн детей», — пояснили в ведомстве.

В проекте федерального бюджета на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн руб., заключили в правительстве.

В России заработал закон о едином пособии для нуждающихся семей с детьми
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Единое пособие ввели в России с 1 января 2023 года.

Его могут получить беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет. Право на получение пособия возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в конкретном регионе. Также при назначении пособия будет учитываться, какие имущество и сбережения есть у семьи.

Размер выплаты может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе и в среднем по стране составит от 7 тыс. до почти 14 тыс. руб. в месяц.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Социальный фонд к 6 января одобрил его для 80 тыс. детей до 17 лет, 1,5 тыс. беременных и родителей 33 тыс. первенцев до трех лет.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
правительство пособия Дети соцзащита

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
В России одобрили единое пособие родителям 80 тыс. детей
Общество
Голикова назвала сроки подачи документов на единое пособие офлайн
Общество
Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 23 ноя, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 23 ноя, 16:00
Взгляд в собственное будущее: как вид из окна влияет на человека РБК и Ahead, 16:29
Путин призвал на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров Технологии и медиа, 16:28
Полиция задержала игрока «Ниццы» из-за видео про «черный день для евреев» Спорт, 16:22
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых по версии РБК РБК и Росатом, 16:22
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 16:17
Путин фразой «копаешь сам себе» пошутил про увольнение Грефа Технологии и медиа, 16:16
УМВД России по ХМАО проверит сотрудницу на получение взяток Политика, 16:15
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Анне Щербаковой вручили премию «Серебряная лань» Спорт, 16:11
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 16:06
Куратора пригородных «дочек» РЖД арестовали по делу о мошенничестве Общество, 16:03
Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества Политика, 16:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:58
Почему сильная отчетность TCS Group не впечатлила инвесторов Pro, 15:58
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах РБК и SberJazz, 15:57