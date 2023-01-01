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В России заработал закон о едином пособии для нуждающихся семей с детьми

Нуждающиеся беременные женщины и семьи с детьми начнут получать единое пособие
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России вступил в силу закон (*.pdf) о едином пособии для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин, подписанный президентом Владимиром Путиным в ноябре.

Единое пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет. Право на получение пособия возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в конкретном регионе. Также при назначении пособия будет учитываться, какое имущество и сбережения есть у семьи.

От комплексной оценки будет зависеть размер выплаты. Он может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе, и в среднем по стране составит от 7 тыс. до почти 14 тыс. руб. в месяц, поясняло правительство. Размер выплаты беременным будет достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и в среднем составит от 7,8 тыс. до 15,6 тыс. руб. По старым правилам расчета пособий беременные женщины получали только 50% прожиточного минимума.

Новое пособие объединило ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей, позволило унифицировать правила назначения выплат на детей до трех лет, поясняло ранее правительство. Как ранее говорил министр труда Андрей Котяков, оно объединило ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет; пособие по уходу за ребенком в связи с материнством; ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет; ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Новый подход также позволил получать пособие всем нуждающимся семьям, вне зависимости от очередности рождения ребенка: ранее такая мера поддержки назначалась на первого ребенка, а в ряде регионов — на третьего и последующих детей. Кроме того, вне зависимости от очередности рождения ребенка, родители теперь могут оформить выплату из материнского капитала, которая составляет один прожиточный минимум на ребенка в месяц (13,5 тыс. руб. в среднем по стране). При этом семья будет одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала. Раньше такую выплату можно было оформить только на второго ребенка.

Подать электронное заявление на получение единого пособия можно с 28 декабря. Очно подать заявление на единое ежемесячное пособие можно будет с 9 января, говорила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

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На единое пособие будут тратить 1,691 трлн руб. в год, причем большая часть — 1,43 трлн руб. — это средства федерального бюджета, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Власти ожидают, что выплаты получат около 10 млн детей. Оператор выплат — Единый фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд), который также начнет работу 1 января 2023 года. Он сохраняет преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые находились в ведении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.

Для семей, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, предусмотрен переходный период. В таком случае родители могут выбрать — продолжить получать выплаты по старым правилам или перейти на новое пособие. Если они захотят оформить пособия по правилам, действующим до 1 января 2023 года, то будут получать выплаты до момента, пока возраст ребенка соответствует установленному в правилах.

Теги
пособие выплаты Закон Дети беременные
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