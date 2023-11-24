Песков рассказал о сути и целях операции «Наемник»
Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжать сотрудничество в рамках операции «Наемник» для борьбы с вербовкой граждан в международные террористические организации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В государствах — членах ОДКБ работают вербовщики, которые пытаются вербовать граждан наших стран для участия в незаконных террористических группировках и формированиях в других регионах, в других странах мира», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.
Так он ответил на просьбу подробнее рассказать о сути операции «Наемник».
Песков подчеркнул, что некоторым вербовщикам удается «совратить» граждан на этот преступный путь.
«С этим совместно страны — члены ОДКБ борются — борются не первый день», — добавил Песков. Во ходе Совета коллективной безопасности организации страны-участники заявили о политической воле продолжить работу в этой сфере, заключил он.
Накануне, 23 ноября, российский президент Владимир Путин сообщил, что страны ОДКБ продолжают проводить операцию «Наемник», укрепляя сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов.
Борьба с терроризмом и экстремизмом — один из аспектов сотрудничества в рамках ОДКБ.
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