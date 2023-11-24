Бочаров заявил об отсутствии пострадавших при атаке дронов у Волгограда

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Утром 24 ноября российские силы ПВО сбили три дрона над территорией Волгоградской области, пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

«Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — сказал губернатор.

Ранее российское Минобороны сообщило, что в ночь на 24 ноября средства ПВО сбили 16 беспилотников над территорией двух регионов. Три дрона, по информации ведомства, уничтожили в небе над Волгоградской областью, а оставшиеся 13 — над территорией Крыма.

Власти приграничных с Украиной российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов, а Минобороны — об отражении таких атак. Так, еще один дрон сбили над Волгоградской областью 7 сентября, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры тогда также не было.

В Волгоградской области с октября 2022 года действует уровень повышенной готовности.