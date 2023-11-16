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При пожаре в доме на северо-востоке Москвы погибли два человека

В районе Марьиной Рощи в Москве произошел пожар в квартире, есть двое погибших

При пожаре в доме на северо-востоке Москвы погибли два человека
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В районе Марьиной Рощи в Москве произошел пожар в квартире 12-этажного жилого дома, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

Сообщение о возгорании на ул. Стрелецкая, 13, поступило в 19:31, горела квартира на девятом этаже.

Позже в МЧС уточнили, что погибли две женщины, семь жильцов дома были спасены.

Около 21:00 ведомство сообщило о полной ликвидации пожара. Площадь возгорания составила 51 кв. м.

Столичный Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с произошедшим. «После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело женщины. А также на лестничной клетке обнаружено тело человека с признаками отравления угарным газом», — уточнили в ведомстве.

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Фото: China Photos / Getty Images

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12 ноября в деревянном доме в Томске произошел пожар, в результате которого пострадали девять человек. Огонь охватил площадь 165 кв. м, обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, выгорели квартиры на втором этаже и тамбур.

Двоих жителей дома эвакуировали из горящего здания по пожарной лестнице. Пострадавшие получили разные травмы и ущерб здоровью. Юноша 2006 года рождения и девушка 2008 года рождения отравились угарным газом. Еще одна женщина получила перелом позвонка, а мужчина — ушиб мягких тканей на пятках.

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