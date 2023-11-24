Минздрав не поддержал проект о запрете продажи жидкостей для вейпов

Правительство не поддерживает запрет на продажу никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов, сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный Минздравом проект отзыва кабмина на соответствующий законопроект.

Среди причин такого решения — отсутствие критериев запрета продажи этого товара. В Минздраве считают, это ведет к нарушению концепции закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и создает условия неоднозначного толкования его положений в целом.

Также в проекте отзыва отмечается, что в 2023 году доходы от уплаты в федеральный бюджет акцизов на никотинсодержащие жидкости, производимые в России и ввозимые в страну, оцениваются в 3,6 млрд руб. При этом, согласно проекту бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, доходы от уплаты акцизов могут составить около 12 млрд руб. ежегодно. Если данный законопроект будет принят, то эти доходы могут быть утеряны.

Еще одна причина не поддерживать запрет на продажу жидкостей для вейпов — возможность «нелегального оборота продукции без уплаты акциза».

Законопроект, о котором идет речь, подготовили депутаты ЛДПР. Один из авторов документа, зампред фракции Сергей Леонов заявил, что даже с отрицательным отзывом проект внесут в Госдуму.

Это уже не первая попытка установить такой запрет. В первый раз подобную инициативу вносили в Госдуму в январе 2022 года, но в итоге ее не поддержал профильным комитетом по охране здоровья. Отказ объяснили введением ранее ряда ограничений по обороту никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления. В том числе запрета на продажу вейпов с добавлением ароматизаторов.