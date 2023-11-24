Немецкая правая партия призвала правительство уйти в отставку
Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала правительство уйти в отставку и провести досрочные выборы. Соответствующее заявление было опубликовано в аккаунте партии в соцсети X.
«Две трети немцев считают, что канцлер [Олаф] Шольц перегружен работой. Это касается не только Шольца, но и всего правительства «светофора» (название правящей в Германии коалиции партий по цветам партий-участниц. — РБК). Последствия могут быть только одни: отставка и новые выборы сейчас!», — говорится в сообщении.
Ранее в партии объясняли свое предложение об отставке немецкого правительства «бюджетным кризисом», вызванным заморозкой бюджета на дополнительные расходы до конца 2023 года.
Кроме того, согласно результатам соцопроса журнала Focus, почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране. При этом 24% опрошенных граждан верят в канцлера и его компетентность в условиях кризиса. «За» проведение в Германии новых выборов выступают 46% граждан, «против» — 48%, показал опрос Focus.
«Альтернатива для Германии» — самая молодая политическая сила в Германии. Партия была создана в феврале 2013 года. Первоначально АдГ представляла евроскептиков и призывала к выходу из еврозоны, называя решение о введении в оборот общеевропейской валюты неудавшимся экспериментом. С течением времени в ее политике наметился сдвиг вправо, который отодвинул на второй план экономические вопросы и поставил в авангард миграцию и национальную идентичность. Миграционный кризис в Германии 2015 года, когда страна приняла более миллиона выходцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, стал временем расцвета АдГ.
Из 736 мест в бундестаге (парламенте Германии) «Альтернатива для Германии» занимает 79 мест. Больше всего мест — у Социал-демократической партии Германии (206 мест), к которой принадлежит Олаф Шольц, Христианско-демократического союза (152 места) и у «Союза 90/Зеленые» (118 мест).
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