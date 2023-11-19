В Минфине Германии предупредили о последствиях изъятия бюджетных €60 млрд

Кристиан Линднер (Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Изъятие €60 млрд из бюджета повлечет за собой тяжелые последствия, заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер в интервью Bild. В середине ноября Конституционный суд Германии изъял эту сумму, посчитав неправомерными действия немецкого правительства по переносу денег, отложенных на борьбу с COVID-19, в фонд для финансирования зеленых проектов.

Отвечая на вопрос о том, насколько «немцам придется затянуть пояса» из-за сокращения бюджета на €60 млрд, Линднер отметил, что «в будущем будет не хватать государственного финансирования, которое предназначалось для обновления экономики и инфраструктуры».

«Краткосрочные последствия тяжелые. Мы можем получить преимущества в долгосрочной перспективе. Сейчас мы вынуждены модернизировать экономику с меньшими государственными субсидиями», — добавил министр. По словам Линднера, «хорошая экономическая политика не должна стоить денег, если она стимулирует предпринимательский дух».

Глава Минфина отметил, что в ведомстве работают над новыми концепциями, которые должны изменить сферу экономического развития Германии.

16 ноября Конституционный суд Германии изъял из бюджета €60 млрд по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС. В январе 2022 года правительство канцлера Олафа Шольца задним числом изменило бюджет за 2021 год, указав в нем неизрасходованные €60 млрд кредитных средств, предназначавшихся на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Власти собирались потратить эти деньги на финансирование зеленых энергетических проектов в течение нескольких следующих лет. Однако в ХДС/ХСС сочли подобные действия противоправными, суд согласился с мнением истца.