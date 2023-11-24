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Политика ,  
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Школа агентства ООН в Газе попала под авиаудар

Al Mayadeen: при атаке Израиля на школу агентства ООН в Газе погибли 30 человек

Школа при Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенная на севере сектора Газа, подверглась авиаудару со стороны израильских военных, сообщают телеканалы Al Mayadeen и Al Jazeera.

Речь идет о школе Абу Хусейн, которая находится в лагере беженцев Джебалия. По словам корреспондента Al Jazeera, в результате атаки несколько человек погибли и получили ранения. Al Mayadeen уточняет, что погибли 30 человек, еще 100 получили ранения.

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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Атакам в Газе подвергаются мечети, церкви, больницы и объекты БАПОР, где укрываются мирные жители, рассказывал генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини. По его словам, порядка 70% погибших составляют женщины и дети.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН, с начала войны свои дома вынужденно покинули более 1,4 млн жителей Газы, около 671 тыс. из них укрываются в убежищах, организованных БАПОР.

Утром 24 ноября будет объявлено перемирие между Израилем и ХАМАС. Стороны договорились, что в ходе первого этапа сделки на четыре дня будет прекращен огонь, за это время ХАМАС освободит 50 заложников группами по 12–13 человек, а Израиль выпустит 150 палестинских заключенных. Кроме того, израильская сторона пообещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа выйдут еще до 50 заложников. За десять каждых дополнительно освобожденных режим прекращения огня будет продлен на 24 часа.

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Теги
ООН Школа сектор Газа Израиль обстрел

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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