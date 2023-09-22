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Число отравившихся газом в Мордовии выросло до 37

Число пострадавших от отравления газом в колледже Мордовии увеличилось до 37

Число пострадавших от отравления газом в медицинском колледже Краснослободска выросло до 37 человек, сообщил в телеграм-канале глава Мордовии Артем Здунов. Ранее в МЧС сообщали о 27 отравившихся.

Всех пострадавших, по словам губернатора, госпитализировали с симптомами отравления. «В основном это студенты Краснослободского медколледжа, от 16 до 20 лет», — написал он.

Большинство пострадавших находятся в Краснослободской больнице, еще один человек — в Ковылкинской. Два человека в состоянии средней тяжести доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу Саранска. Состояние большинства пострадавших оценивается как удовлетворительное, угрозы для их жизни нет, сообщил министр здравоохранения региона Олег Маркин.

Несколько учащихся с признаками отравления, предположительно, бытовым газом обратились в Краснослободскую районную больницу 21 сентября. Телеканал РЕН ТВ писал со ссылкой на источник, что причиной отравления могло стать проведение работ на коммунальной газовой системе у здания колледжа.

Следственный комитет после произошедшего завел уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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Теги
Мордовия массовое отравление отравление газом колледж Артем Здунов
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