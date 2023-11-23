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Политика ,  
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В Крыму выставили на продажу недвижимость Коломойского за ₽446 млн

Недвижимость Коломойского в Крыму выставили на продажу за ₽446 млн
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Национализированную недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште выставили на аукцион, начальная цена актива — 446 420 000 руб., следует из данных системы ГИС «Торги».

Прием заявок на аукцион пройдет до 14 декабря 2023 года, торги проведут 18 декабря. В слот вошел центр водного спорта «Европа» площадью 8,7 тыс. кв. м и расположенные рядом бассейны, котельная и общежитие для персонала, общая площадь составила 9,8 тыс. кв. м. О том, что имущество центра водного спорта принадлежит Коломойскому через компанию «Транспорт Логистик», ранее сообщал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. 15 ноября он заявил, что Госсовет полуострова согласовал продажу национализированного имущества Коломойского. Он отметил, что в лот войдет имущество ООО «Транспорт Логистик», в том числе центр водного спорта.

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Мужчина на набережной в Крыму

31 октября 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество связанных с Украиной компаний и физических лиц. Тогда он уточнил, что в собственность Крыма перешли бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив».

После начала российской военной операции на Украине президент страны Владимир Зеленский утвердил указ о передаче в пользу государства 903 объектов, принадлежащих России. Согласно документу, изъятие такой собственности в стране будет осуществляться без какой-либо компенсации.

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Теги
Крым Игорь Коломойский национализация Украина

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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