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Политика ,  
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Al Arabiya узнал о заложниках в Газе, которых удерживает не ХАМАС

Al Arabiya: в секторе Газа есть заложники, которых удерживают не боевики ХАМАС
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В секторе Газа есть заложники, которых удерживают не боевики палестинского исламистского движения ХАМАС, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала не уточнил, какие именно группировки удерживают заложников и ведутся ли с ними переговоры.

Собеседник телеканала отметил, что ХАМАС отказался проинформировать израильскую сторону о маршруте передачи заложников. Он уточнил, что израильских заложников сначала передадут сотрудникам Красного Креста, затем направят в Египет, а уже оттуда — в Тель-Авив.

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Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Боевое крыло группировки «Бригады аль-Кассама» сообщило, что четырехдневное перемирие с Израилем начнется утром 24 ноября. В связи с этим прекратятся все боевые действия со стороны «Бригад» и израильских военных, также авиация Израиля полностью прекратит полеты в южную часть сектора Газа.

В ХАМАС добавили, что каждого израильского заложника Тель-Авив пообещал обменять на трех палестинских заключенных — женщин и детей, в результате сделки ХАМАС освободит 50 женщин и детей в обмен на 150 палестинцев, ранее содержащихся «в израильских тюрьмах».

За четыре дня перемирия во все районы сектора Газа прибудут 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, четыре бензовоза и баллоны с газом для приготовления еды.

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Информацию о перемирии, которое начнется в 7:00 (8:00 мск) 24 ноября, подтвердил МИД Катара.

В процессе передачи заложников будут участвовать Красный Крест и Красный Полумесяц. За четыре дня перемирия будет собрана информация об остальных пленных, добавили в катарском внешнеполитическом ведомстве.

Израильская сторона получила список имен заложников, которых ХАМАС освободит 24 ноября. В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что «ответственные должностные лица» связались со всеми семьями, члены которых упоминаются в списке.

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Теги
Израиль ХАМАС заложники сектор Газа обмен заключенными

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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