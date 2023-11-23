Al Arabiya узнал о заложниках в Газе, которых удерживает не ХАМАС
В секторе Газа есть заложники, которых удерживают не боевики палестинского исламистского движения ХАМАС, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.
Собеседник телеканала не уточнил, какие именно группировки удерживают заложников и ведутся ли с ними переговоры.
Собеседник телеканала отметил, что ХАМАС отказался проинформировать израильскую сторону о маршруте передачи заложников. Он уточнил, что израильских заложников сначала передадут сотрудникам Красного Креста, затем направят в Египет, а уже оттуда — в Тель-Авив.
Боевое крыло группировки «Бригады аль-Кассама» сообщило, что четырехдневное перемирие с Израилем начнется утром 24 ноября. В связи с этим прекратятся все боевые действия со стороны «Бригад» и израильских военных, также авиация Израиля полностью прекратит полеты в южную часть сектора Газа.
В ХАМАС добавили, что каждого израильского заложника Тель-Авив пообещал обменять на трех палестинских заключенных — женщин и детей, в результате сделки ХАМАС освободит 50 женщин и детей в обмен на 150 палестинцев, ранее содержащихся «в израильских тюрьмах».
За четыре дня перемирия во все районы сектора Газа прибудут 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, четыре бензовоза и баллоны с газом для приготовления еды.
Информацию о перемирии, которое начнется в 7:00 (8:00 мск) 24 ноября, подтвердил МИД Катара.
В процессе передачи заложников будут участвовать Красный Крест и Красный Полумесяц. За четыре дня перемирия будет собрана информация об остальных пленных, добавили в катарском внешнеполитическом ведомстве.
Израильская сторона получила список имен заложников, которых ХАМАС освободит 24 ноября. В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что «ответственные должностные лица» связались со всеми семьями, члены которых упоминаются в списке.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами