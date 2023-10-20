Пентагон заявил о передаче Хорватией всех вертолетов Ми-8 Украине

Вертолет Ми-8 (Фото: Александр Ратушняк / Reuters)

Хорватия передала Украине все свои транспортные вертолеты Ми-8, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с хорватским коллегой Марио Баножичем в Пентагоне.

США ценят приверженность Хорватии курсу на оказание помощи Киеву, сказал Остин. Вашингтон видит эту поддержку в многочисленных пожертвованиях военной техники, «включая все ваши вертолеты Ми-8», добавил он.

Министр отметил, что хорватские власти направляют средства на закупку гуманитарной помощи для Украины и укрепляют подразделения НАТО в Польше, Литве и Венгрии.

О том, что Хорватия начала операцию по передаче Киеву вертолетов Ми-8, в конце февраля сообщила газета Jutarnji list со ссылкой на источники.

По данным издания, власти страны собирались передать Украине 12 вертолетов Ми-8 MTV и два Ми-8 T. Перед отправкой их вывели из состава Вооруженных сил Хорватии. Кроме того, с вертолетов должны были снять всю маркировку, писала Jutarnji list.

Ми-8Т — советский десантно-транспортный вариант многоцелевого вертолета Ми-8, разработанного в ОКБ М.Л. Миля (сейчас — ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» холдинга «Вертолеты России»). Максимальная взлетная масса этого вертолета — 12 т, максимальная скорость — 250 км/ч, дальность полета — до 500 км. Ми-8ТВ («Транспортный, вооруженный») — другая модификация вертолета Ми-8. Способен нести противотанковые управляемые реактивные снаряды «Малютка» и авиационный крупнокалиберный пулемет А-12,7. Отличается усиленным бронированием.

Издание отмечало, что семь вертолетов собирались отправить на Украину в разобранном виде, еще семь должны были долететь до страны через Польшу.

Правительство Хорватии засекретило всю информацию о военной помощи Киеву, в связи с чем официально подтвердить данные о передаче невозможно, уточняла газета.

Власти России осуждают поставки оружия Западом на Украину. В Кремле не раз заявляли, что передача оружия Киеву затянет конфликт, но не помешает достичь целей спецоперации.