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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЕК не усмотрела в своей помощи Палестине признаков финансирования ХАМАС

Еврокомиссия не нашла в своей помощи Палестине признаков финансирования ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЕС — крупнейший донор для Палестины. После нападения ХАМАС на Израиль союз решил пересмотреть свое решение о поддержке палестинцев, но проверка показала, что средства не шли в пользу террористических организаций
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) не нашла в своих программах помощи Палестине признаков финансирования террористических организаций, говорится в сообщении ЕК о завершении обзора текущей финансовой помощи Евросоюза Палестине.

«Проверка не выявила никаких признаков, что деньги ЕС прямо или косвенно пошли на пользу террористической организации ХАМАС», — заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, передает Reuters.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «действующие гарантии эффективны» и ЕС продолжит планировать поддержку палестинцев «с учетом меняющейся и все еще развивающейся ситуации».

Обзор коснулся программ поддержки палестинского населения и администрации Палестины, Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также других программ ЕК. Гуманитарная помощь палестинцам не была затронута в обзоре.

Аудит проводили в два этапа. На первом были выделены проекты, реализация которых сейчас невозможна, например «Газ для Газы», «Опреснительный завод в Газе» и «Доступ к услугам водоснабжения», из-за блокады сектора Израилем. На втором ЕК запросила у получателей помощи, чтобы те описали, как контролируют распределение средств. Сейчас два бенефициара по этой причине пока не получают денег — от них ожидают разъяснений из-за обвинений в разжигании ненависти.

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Хан-Юнис, Палестина

На 2021–2024 годы ЕС запланировал выделить почти €1,2 млрд палестинцам, из них выделение €691 млн было согласовано. Однако после нападения на Израиль ХАМАС, контролирующего сектор Газа, союз решил пересмотреть свое решение.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Еврокомиссия Палестина ХАМАС гуманитарная помощь пересмотр
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