В Курской области пропал свет в двух населенных пунктах после обстрела ВСУ

После обстрела ВСУ в двух населенных пунктах Курской области пропал свет

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ВСУ обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано восемь прилетов. К счастью, никто не пострадал. В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Старовойта, специалисты приступят к восстановлению, «как только будет безопасно».

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам с начала военной операции на Украине.

19 ноября под обстрел попало село Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области. Старовойт уточнил, что было повреждено около десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы.

С начала 2023 года было зафиксировано более 8 тыс. обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны Украины, ущерб от этих атак превысил 7 млрд руб., сообщил 16 ноября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.