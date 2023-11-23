Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба Кремля.
«На повестке дня саммита — ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы», — говорится в сообщении.
Путин на совещании с правительством 22 ноября уточнил, что один из таких вопросов — создание альянсом общей системы противовоздушной обороны (ПВО). Эту тему он обсуждал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который 21–22 ноября посещал Москву.
В предыдущий раз Путин приезжал в Минск в декабре 2022 года. Тогда он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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