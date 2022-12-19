Владимир Путин прибыл в Минск на переговоры с Александром Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает ТАСС.

В преддверии встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у президентов будет возможность поговорить по военным вопросам. Новые цели и задачи союзной группировки войск России и Белоруссии обсуждаются лидерами «в текущем режиме», отметил он. При этом Песков назвал сообщения, что Путин приехал в Белоруссию для обсуждения вопроса об участии Минска в военных действиях на Украине, глупыми и безосновательными.

В Минск 19 декабря также прибыли министры обороны и иностранных дел России Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Последний уже встретился с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, в разговоре с которым затронул тему украинского кризиса и противодействия санкционному давлению со стороны стран Запада. В сообщении МИД России говорится, что министры поделились мнениями и рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений.

Шойгу вместе с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным прибыл во Дворец независимости в Минске.