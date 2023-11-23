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Военная операция на Украине ,  
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При атаке дрона на белгородское село пострадал мужчина

Гладков: мужчина получил ранения в результате атаки дрона в селе Козинка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области атаковал украинский дрон-камикадзе, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник взорвался после падения, в результате мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей, уточнил губернатор. «Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Кроме того, по словам Гладкова, в результате взрыва повреждения получил автомобиль.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Село Козинка прилегает к границе с Сумской областью Украины. Грайворонский район граничит с ней с запада, южнее начинается территория Харьковской области Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на населенные пункты с начала спецоперации. Накануне средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Крымом, днем ранее дрон был уничтожен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Брянской области.

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Вячеслав Гладков беспилотники Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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