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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об уничтожении дрона в Брянской области

Губернатор Богомаз: средства РЭБ уничтожили дрон в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские средства радиоэлектронной борьбы уничтожили беспилотник над территорией Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Дрон самолетного типа уничтожен в Брянском районе, уточнил губернатор, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны подтвердили, что около 6:00 мск беспилотник был перехвачен средствами ПВО над Брянской областью.

Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью дроне
Политика
Фото:Google Maps

Власти российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об атаках дронов. Так, в ночь на 21 ноября оборонное ведомство отчиталось о сбитом силами ПВО беспилотнике в Курской области. Накануне еще один дрон сбили в Брянской области, сообщало министерство.

Теги
Персоны
Брянская область беспилотники Александр Богомаз Украина РЭБ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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