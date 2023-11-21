Богомаз сообщил об уничтожении дрона в Брянской области

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские средства радиоэлектронной борьбы уничтожили беспилотник над территорией Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Дрон самолетного типа уничтожен в Брянском районе, уточнил губернатор, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны подтвердили, что около 6:00 мск беспилотник был перехвачен средствами ПВО над Брянской областью.

Власти российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об атаках дронов. Так, в ночь на 21 ноября оборонное ведомство отчиталось о сбитом силами ПВО беспилотнике в Курской области. Накануне еще один дрон сбили в Брянской области, сообщало министерство.