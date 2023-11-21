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Общество ,  
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В ДНР при обстреле во время выступления погибла актриса Меньших

После обстрела в ДНР погибла российская актриса Полина Меньших
Украинские военные обстреляли село Кумачово в ДНР, в результате погибла актриса Полина Меньших. Театр сообщил, что это произошло во время выступления. По селу выпустили 5 снарядов РСЗО, на месте нашли обломки снаряда HIMARS
Полина Меньших
Полина Меньших (Фото: Театр-студия «Портал» / VK)

После обстрела в ДНР погибла российская актриса Полина Меньших, сообщили в театр-студии «Портал».

«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий «Последнего Испытания» («Леге Артис») погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела», — говорится в сообщении. В театре-студии сообщили, что концерт «Последнего Испытания» 9 декабря будет посвящен ее памяти.

Актриса погибла при обстреле села Кумачово в Старобешевском районе ДНР, сообщили ТАСС в оперативных службах.

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Об обстреле Кумачово украинскими военными сообщали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе сообщали 19 ноября. Тогда по селу было выпущено 5 снарядов из ракетных систем залпового огня. В результате обстрела погибла женщина 1972 года рождения, уточняли в СЦКК. «Удар пришёлся на школу и сельсовет, оба здания разрушены. Сотрудники Следственного комитета обнаружили на месте осколки, предположительно, снаряда РСЗО HIMARS», — сообщал RT на русском.

Меньших была руководителем театра этнотанца «Нежень» и хореографом с 29-летним стажем.

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Теги
Сергей Грехов
ДНР обстрел актриса

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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