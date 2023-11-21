В ДНР при обстреле во время выступления погибла актриса Меньших
После обстрела в ДНР погибла российская актриса Полина Меньших, сообщили в театр-студии «Портал».
«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий «Последнего Испытания» («Леге Артис») погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела», — говорится в сообщении. В театре-студии сообщили, что концерт «Последнего Испытания» 9 декабря будет посвящен ее памяти.
Актриса погибла при обстреле села Кумачово в Старобешевском районе ДНР, сообщили ТАСС в оперативных службах.
Об обстреле Кумачово украинскими военными сообщали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе сообщали 19 ноября. Тогда по селу было выпущено 5 снарядов из ракетных систем залпового огня. В результате обстрела погибла женщина 1972 года рождения, уточняли в СЦКК. «Удар пришёлся на школу и сельсовет, оба здания разрушены. Сотрудники Следственного комитета обнаружили на месте осколки, предположительно, снаряда РСЗО HIMARS», — сообщал RT на русском.
Меньших была руководителем театра этнотанца «Нежень» и хореографом с 29-летним стажем.
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