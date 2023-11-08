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В Челябинской области продлили запрет иностранцам работать таксистами

Иностранцам в Челябинской области продлили запрет на вождение такси и автобусов
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Запрет на вождение такси и автобусов иностранными гражданами в Челябинской области продлили на 2024 год, следует из постановления главы региона Алексея Текслера, опубликованного на сайте правительства.

«Постановляю установить запрет на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по <...> регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении <...> регулярным перевозкам пассажиров автобусами в междугородном сообщении», — говорится в документе.

Кроме того, иностранцам запрещается водить арендованные легковые автомобили.

Аналогичный запрет на 2023 год губернатор подписал в октябре 2022 года.

В 2021 году власти нескольких российских регионов также запретили иностранным гражданам работать таксистами. Глава Калининградской области Антон Алиханов запретил привлекать иностранцев к ряду работ, в том числе к работе в такси. Позднее запрет на работу иностранных граждан в системе общественного транспорта ввели в Тюменской области.

6 октября 2023 года в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранным гражданам на работу в такси, а также в школах и медицинских учреждениях. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в сфере легкового такси и автомобильных грузоперевозок «отмечается рост ДТП с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами».

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Теги
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