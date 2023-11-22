Власти Москвы приняли бюджет с дефицитом на три года
Депутаты Московской городской думы приняли бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, сообщил спикер городского парламента Алексей Шапошников, передает ТАСС.
По словам главы департамента финансов города Елены Зяббаровой, доходы Москвы в 2024 году составят 4,3 трлн руб., в 2025-м — 4,6 трлн руб., в 2026-м — 4,9 трлн руб. Запланированные расходы в 2024 году составят 4,8 трлн руб., в 2025-м — 5 трлн руб., в 2026-м — 5,1 трлн руб.
Зяббарова уточнила, что в 2024 году на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия планируется выделить 2,5 трлн руб., что составит больше половины расходов городского бюджета. За три года на эти цели выделят 7,6 трлн руб.
В середине октября на сайте мэра столицы был представлен проект бюджета на 2024–2026 годы. Согласно этому документу, дефицит бюджета Москвы в 2024 году был запланирован в размере 500,3 млрд руб.
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