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Экономика ,  
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Матвиенко после принятия закона о госбюджете предложила Силуанову отпуск

Матвиенко предложила Силуанову «короткий отпуск» после принятия закона о бюджете

Матвиенко после принятия закона о госбюджете предложила Силуанову отпуск
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру финансов Антону Силуанову взять отпуск после принятия верхней палатой парламента закона о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

«Антон Германович, я надеюсь, что вы пару дней хотя бы возьмете передохнуть после такой тяжелой нагрузочной работы. Наверное, вас поощрит премьер-министр коротким отпуском. Желаем вам отойти от трудной работы», — сказала Матвиенко.

17 ноября закон о федеральном бюджете на следующие три года приняла Госдума, 22 ноября — Совет Федерации.

Власти перераспределят более ₽1 трлн из закрытой части бюджета в открытую
Экономика
Фото:Андрей Епихин / ТАСС

Власти России запланировали доходы федерального бюджета в 2024 году в объеме 35 трлн руб., расходы — на уровне 36,6 трлн руб. Дефицит составит 1,59 трлн руб. В 2025 году доходы, как ожидается, составят 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб., расходы — 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 год, наибольшая доля всех расходов была запланирована по направлению «Национальная оборона» — 29,4% (или около 10,8 трлн руб.). Как объяснял Силуанов, 29% расходов Россия еще никогда не направляла на «укрепление обороноспособности», но сейчас это «первоочередная задача».

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Вторым по величине направлением бюджетных расходов стала «Социальная политика»: на нее в проекте бюджета на следующий год запланировали выделить 7,71 трлн руб., что составляет 21,1% всех расходов. Расходы по направлению «Национальная экономика» на 2024 год запланированы в объеме 3,93 трлн руб., что составляет 10,7% в общей структуре расходов.

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Валентина Матвиенко Антон Силуанов федеральный бюджет федеральный закон отпуск
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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