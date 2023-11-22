Матвиенко после принятия закона о госбюджете предложила Силуанову отпуск
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру финансов Антону Силуанову взять отпуск после принятия верхней палатой парламента закона о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
«Антон Германович, я надеюсь, что вы пару дней хотя бы возьмете передохнуть после такой тяжелой нагрузочной работы. Наверное, вас поощрит премьер-министр коротким отпуском. Желаем вам отойти от трудной работы», — сказала Матвиенко.
17 ноября закон о федеральном бюджете на следующие три года приняла Госдума, 22 ноября — Совет Федерации.
Власти России запланировали доходы федерального бюджета в 2024 году в объеме 35 трлн руб., расходы — на уровне 36,6 трлн руб. Дефицит составит 1,59 трлн руб. В 2025 году доходы, как ожидается, составят 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб., расходы — 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно.
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 год, наибольшая доля всех расходов была запланирована по направлению «Национальная оборона» — 29,4% (или около 10,8 трлн руб.). Как объяснял Силуанов, 29% расходов Россия еще никогда не направляла на «укрепление обороноспособности», но сейчас это «первоочередная задача».
Вторым по величине направлением бюджетных расходов стала «Социальная политика»: на нее в проекте бюджета на следующий год запланировали выделить 7,71 трлн руб., что составляет 21,1% всех расходов. Расходы по направлению «Национальная экономика» на 2024 год запланированы в объеме 3,93 трлн руб., что составляет 10,7% в общей структуре расходов.
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