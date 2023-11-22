Президенты России и Таджикистана позавтракали в Кремле салатами и фруктами

Путин и Рахмон позавтракали в Кремле салатами и фруктами

Владимир Путин и Эмомали Рахмон (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон, которые накануне провели двусторонние переговоры, продолжили общение за неформальным завтраком. Видео встречи опубликовало агентство ТАСС.

На большом круглом столе, за который сели лидеры двух стран, можно увидеть корзинки с фруктами и овощами, нарезку сыров, масло, бокалы с водой и соками. Перед каждым из президентов стояла тарелка с салатом.

Рахмон прибыл в Москву на переговоры с Путиным накануне. Сначала президенты провели двусторонние переговоры, а затем консультации продолжились с участием членов делегаций.

По итогам переговоров Путин и Рахмон подписали несколько документов. Среди них — план взаимодействия в сфере промышленности, соглашение между национальным исследователь­ским центром «Курчатовский институт» и Национальной академией наук Таджикистана о научном и научно-техническом сотрудничестве.

В последний раз президент Таджикистана приезжал в Россию на празднование Дня Победы 9 мая 2023 года, где принял участие в торжественных мероприятиях.

В октябре Путин встретился с Рахмоном во время заседания совета глав государств СНГ в Бишкеке.