Путин и Рахмон позавтракали в Кремле салатами и фруктами
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон, которые накануне провели двусторонние переговоры, продолжили общение за неформальным завтраком. Видео встречи опубликовало агентство ТАСС.
На большом круглом столе, за который сели лидеры двух стран, можно увидеть корзинки с фруктами и овощами, нарезку сыров, масло, бокалы с водой и соками. Перед каждым из президентов стояла тарелка с салатом.
Рахмон прибыл в Москву на переговоры с Путиным накануне. Сначала президенты провели двусторонние переговоры, а затем консультации продолжились с участием членов делегаций.
По итогам переговоров Путин и Рахмон подписали несколько документов. Среди них — план взаимодействия в сфере промышленности, соглашение между национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» и Национальной академией наук Таджикистана о научном и научно-техническом сотрудничестве.
В последний раз президент Таджикистана приезжал в Россию на празднование Дня Победы 9 мая 2023 года, где принял участие в торжественных мероприятиях.
В октябре Путин встретился с Рахмоном во время заседания совета глав государств СНГ в Бишкеке.
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