Путин по телефону поздравил главу Таджикистана Рахмона с днем рождения

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин позвонил главе Таджикистана Эмомали Рахмону и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества и подтвержден настрой на их дальнейшее активное развитие», — говорится в сообщении.

5 октября президенту Таджикистана исполнился 71 год. Утром Путин также направил Рахмону поздравительную телеграмму. В ней он отметил, что Таджикистан под руководством Рахмона «уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах».

«Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС», — подчеркнул Путин.

4 октября 2022 года, за день до юбилея Рахмона, Путин наградил президента Таджикистана орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. «За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности», — говорилось в президентском указе.



В 2017 году Путин удостоил Рахмона еще одного российского ордена — Александра Невского — за те же заслуги.

