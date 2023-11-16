В Душанбе назвали дату визита Рахмона в Россию

Эмомали Рахмон (Фото: пресс-служба Президента Таджикистана)

В Россию с официальным визитом 21–22 ноября приедет президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщил ТАСС глава его пресс-службы Абдуфаттох Шарифзода.



По его словам, Рахмон встретится с президентом России Владимиром Путиным. «Встречи пройдут в узком и расширенном составах», — пояснил глава пресс-службы.

В последний раз президент Таджикистана приезжал в Россию на празднование Дня Победы 9 мая 2023 года, где принял участие в торжественных мероприятиях.

В октябре 2023 года Путин встретился с Рахмоном во время заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Лидеры обсуждали развитие двухсторонних отношений и вопросы региональной безопасности, которые касались ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.