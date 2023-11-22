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Политика ,  
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В Севастополе начали проверку после слов чиновницы о туристах-китайцах

Власти Севастополя начали проверку после слов главы туризма Остапенко о китайцах
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Лариса Остапенко (Фото: Законодательное Собрание города Севастополя)

В Севастополе начали служебную проверку после слов начальницы управления туризма города Ларисы Остапенко о туристах из Китая, сообщила замглавы Севастополя Мария Литовко в телеграм-канале.

31 октября Остапенко заявила, что Крым не готов принимать гостей из Китая. «Я не знаю целесообразности принятия данного [китайского] туриста. С другими же странами мы активно общаемся», — сказала чиновница. По мнению Остапенко, путешественники из Китая «не привозят денег в регион», а управление туризма ведет работу по привлечению туристов из африканских стран.

Литовко отметила, что Остапенко выразила собственное мнение, а не позицию правительства Севастополя. «Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка», — уточнила замглавы города.

Севастополь ждет туристов из всех стран, «и особенно рады гостям и партнерам из Поднебесной», подчеркнула Литовко.

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Бизнес
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Из данных Погранслужбы ФСБ, которые проанализировал РБК, в январе—сентябре 2023 года количество поездок туристов из других стран в Россию выросло в три раза по сравнению с 2022 годом.

Больше всего в страну приехало туристов из Китая: за девять месяцев Россию посетили 105,8 тыс. китайцев, тогда как в тот же период 2022 года — лишь 563 туриста.

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Теги
Севастополь Китай туризм Крым китайские туристы

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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