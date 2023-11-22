 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

В Кемерово похоронили Амана Тулеева

На кладбище в Кемерово похоронили бывшего губернатора Амана Тулеева
Фото: Данил Айкин / РИА Новости
Фото: Данил Айкин / РИА Новости

В Кемерово похоронили бывшего губернатора области Амана Тулеева, сообщает NGS42.

Похороны прошли на Центральном кладбище № 1. Тулеева похоронили рядом с его младшим сыном Андреем, который погиб в аварии в конце 1990-х.

Церемония прощания прошла в Музыкальном театре Кузбасса, пишет «КП». По оценкам издания, попрощаться пришли тысячи человек, а желающие выстроились в длинную очередь перед входом в здание.

Умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Политика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Аман Тулеев умер 20 ноября в возрасте 79 лет. Он возглавлял регион с 1997 по 2018 год.

В 1991 году он баллотировался в президенты России, а позже, став министром по делам СНГ, пошел на выборы главы Кемеровской области и сразу набрал 94%. С тех пор он неизменно получал на выборах более 90% голосов, а партия «Единая Россия» набирала более половины голосов на парламентских выборах.

1 апреля 2018 года Тулеев подал прошение об отставке после того, как в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека. Большинство жертв — дети. Губернатор отказался приехать на место трагедии и предположил, что реальной причиной пожара мог стать поджог.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

По информации следствия, 25 марта, в день возникновения пожара, в торговом центре не работала сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности.

До пожара в «Зимней вишне» Тулеев считался «долгожителем» среди губернаторов, проработав на этом посту 21 год.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Кемерово Аман Тулеев похороны

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Путин назвал Тулеева человеком «государственного масштаба»
Политика
«Быть генераторами добра»: каким был Аман Тулеев
Политика
Песков заявил о высокой оценке Путиным заслуг Тулеева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 21 ноя, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 21 ноя, 17:52
Бывшего главного тренера дагестанских кикбоксеров заподозрили в госизмене Политика, 12:22
В Москве изъяли нелегальные препараты для косметологии на ₽100 млн Общество, 12:20
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 12:17
Биржевые цены на уран выросли до максимума с февраля 2008 года Инвестиции, 12:10
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 12:05
Российский хоккеист войдет в Зал славы клуба НХЛ «Нью-Джерси» Спорт, 12:04
Как токсичные люди мешают нам становиться богатыми и счастливыми Pro, 12:01
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Ургант заявил о просьбе удалить фейковый канал его шоу после поста с БТР Политика, 11:59
В Кемерово простились с бывшим губернатором Аманом Тулеевым. Фоторепортаж Общество, 11:55 
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 11:54
Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции Политика, 11:48
Аналитики отметили замедление спроса на элитное жилье в Москве Недвижимость, 11:44
В Коледино в Московской области затопило склад Wildberries Общество, 11:43
Американский боксер отказался от боя с россиянином и лишился титула Спорт, 11:43