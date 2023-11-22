В Кемерово похоронили Амана Тулеева
В Кемерово похоронили бывшего губернатора области Амана Тулеева, сообщает NGS42.
Похороны прошли на Центральном кладбище № 1. Тулеева похоронили рядом с его младшим сыном Андреем, который погиб в аварии в конце 1990-х.
Церемония прощания прошла в Музыкальном театре Кузбасса, пишет «КП». По оценкам издания, попрощаться пришли тысячи человек, а желающие выстроились в длинную очередь перед входом в здание.
Аман Тулеев умер 20 ноября в возрасте 79 лет. Он возглавлял регион с 1997 по 2018 год.
В 1991 году он баллотировался в президенты России, а позже, став министром по делам СНГ, пошел на выборы главы Кемеровской области и сразу набрал 94%. С тех пор он неизменно получал на выборах более 90% голосов, а партия «Единая Россия» набирала более половины голосов на парламентских выборах.
1 апреля 2018 года Тулеев подал прошение об отставке после того, как в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека. Большинство жертв — дети. Губернатор отказался приехать на место трагедии и предположил, что реальной причиной пожара мог стать поджог.
По информации следствия, 25 марта, в день возникновения пожара, в торговом центре не работала сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности.
До пожара в «Зимней вишне» Тулеев считался «долгожителем» среди губернаторов, проработав на этом посту 21 год.
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