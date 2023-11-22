Новый президент Аргентины Милей заявил об угрозе гиперинфляции

Хавьер Милей (Фото: Cristina Sille / Reuters)

Цены в Аргентине были искусственно занижены, поэтому страна неизбежно столкнется с инфляцией и, возможно, с гиперинфляцией. Об этом заявил избранный президент страны Хавьер Милей в интервью телеканалу LN+.

«Цены искусственно занижены, и рано или поздно это дает о себе знать. <...> Аргентина имеет явный риск гиперинфляции. Этого можно избежать, но <...> действовать нужно очень осторожно», — сказал Милей.

По словам Милея, действующее правительство перед выборами искусственно занизило цены в стране, чтобы попытаться максимизировать количество голосов. «Мы будем жить с высокой инфляцией в течение нескольких месяцев», — считает он.

Милей предупредил, что без бюджетной корректировки страна столкнется с гиперинфляцией, в результате которой обеднеют 95% населения. По его словам, власти сделают «все возможное», чтобы избежать «худшего кризиса в истории Аргентины».

Аргентина в течение многих лет борется с высокой инфляцией, в которой экономисты обвиняют печатание денег и недоверие к местному песо. Инфляция за последний год ускорилась до самого высокого уровня с 1991 года. В середине октября годовая инфляция достигла 142,7%.

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины с преимуществом в 5%. Политик ранее говорил о планах разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая, Бразилии и России, а также отозвать заявку страны в БРИКС. Себя Милей называет анархо-капиталистом и проблемы в экономике предлагает решать радикально: разогнать Центральный банк и заменить песо на американский доллар.