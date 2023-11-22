Песков усомнился, что летчик-перебежчик Беленко прожил счастливую жизнь

Песков: умерший в США летчик-перебежчик Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь

Умерший в США советский летчик Виктор Беленко, который угнал в Японию самолет МиГ-25, вряд ли прожил счастливую жизнь. Такое мнение высказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем», — уверен Песков.

Беленко умер 24 сентября в доме для престарелых в городе Розбад в американском штате Иллинойс. По словам его сына Пола Шмидта, Беленко умер после непродолжительной болезни. Ему было 76 лет.

Летчик служил в авиационном полку в Приморском крае. В 1976 году во время учебного полета на истребителе-перехватчике МиГ-25 он сымитировал аварию, резко снизился, направился в сторону Японии и приземлился на острове Хоккайдо.

Беленко запросил политическое убежище, через несколько дней его вывезли в США. Спустя несколько лет летчик получил американское гражданство и сменил фамилию на Шмидт. В США он работал инженером по аэрокосмической технике и консультировал военно-воздушные силы страны.