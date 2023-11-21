 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

В США умер угнавший перехватчик МиГ-25 летчик Виктор Беленко

NYT: в США умер угнавший перехватчик МиГ-25 летчик Виктор Беленко
Беленко в октябре 1976 года угнал перехватчик МиГ-25 в Японию, впоследствии он получил политическое убежище в США, а еще через некоторое время — гражданство. Лейтенант скончался еще 24 сентября, сообщила NYT

В США на 77-м году жизни умер советский летчик Виктор Беленко, перегнавший на Запад самолет-перехватчик МиГ-25, о смерти Беленко написала газета The New York Times 18 ноября.

По данным издания, лейтенант скончался еще 24 сентября в центре для престарелых в городке Розбад в штате Иллинойс. По словам его сына Пола Шмидта, Беленко умер после непродолжительной болезни.

Беленко в октябре 1976 года угнал перехватчик МиГ-25 в Японию, впоследствии он получил политическое убежище в США. «Мое первое посещение супермаркета, — вспоминал летчик, — происходило под присмотром людей из ЦРУ, и я думал, что это была инсценировка. Я не верил в то, что этот магазин может быть настоящим. <...> Однажды я приобрел баночку с надписью «Обед» и поджарил ее содержимое с картошкой, луком и чесноком — получилось вкусно. Наутро приятели сказали мне, что я съел куриные консервы для кошек. Но они были вкусными! Они были лучше тех консервов для людей, которые и сегодня делают в России!».

Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер
Общество
Розалин Картер в 1984 году

Беленко совершил побег утром 6 сентября 1976 года во время учебного полета. Тогда лейтенант вылетел с аэродрома Соколовка в Приморье, сымитировал аварию, резко снизился до высоты около 30 м и направился в сторону Японии. Уже над ней Беленко поднялся до 6 тыс. м и был обнаружен японскими ПВО. Он приземлился на гражданском аэродроме Хакодате на острове Хоккайдо. Летчик попросил политического убежища в США, где оказался уже через несколько дней после побега. МиГ-25 был разобран, изучен, а потом возвращен СССР.

В 1980 году Беленко получил американское гражданство и взял себе фамилию Шмидт. Он работал консультантом в аэрокосмических компаниях и государственных учреждениях.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
летчик США МиГ

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Умерла правозащитница Нина Катерли
Общество
Умерла старшая сестра экс-президента США Мэриэнн Трамп-Бэрри
Политика
Умер младший брат Назарбаева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 20 ноя, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 20 ноя, 16:50
Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине Политика, 00:48
Сборная Украины сыграла вничью с Италией и не вышла на Евро-2024 Спорт, 00:39
Сборная Казахстана не смогла выйти на чемпионат Европы-2024 Спорт, 00:37
В США умер угнавший перехватчик МиГ-25 летчик Виктор Беленко Общество, 00:32
Путин рассказал о дискуссиях по смене столицы Чечни после войны в регионе Политика, 00:18
Глава ФНС заявил о признаках «схем» в пивной и табачной отраслях Экономика, 00:01
В Ozon увидели риск роста цен из-за законопроекта о маркетплейсах Технологии и медиа, 00:01
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Глава ФНС — РБК: «Появился своего рода новый общественный договор» Экономика, 00:00
Белый дом заявил о договоренности по новой встрече Байдена и Си Цзиньпина Политика, 20 ноя, 23:53
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20 ноя, 23:40
Три человека умерли от отравления метадоном в Астрахани Общество, 20 ноя, 23:31
ЦАХАЛ объявила о захвате командного пункта и штаба бригады ХАМАС в Газе Политика, 20 ноя, 23:19
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 20 ноя, 23:10
Путин поручил повысить комфорт поездок на общественном транспорте Общество, 20 ноя, 23:06