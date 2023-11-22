МЧС: из сектора Газа эвакуировали еще 28 россиян и членов их семей

Из сектора Газа эвакуировали еще 28 россиян и членов их семей

В Москву из сектора Газа доставили еще 28 россиян и членов их семей, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Самолет Ил-76 ведомства приземлимся в аэропорту Домодедово с эвакуированными из сектора Газа гражданами», — говорится в сообщении.

Всего с начала гуманитарной миссии ведомства в Россию из анклава доставили 553 человека.

Россиян вывозят из сектора Газа через Египет на самолетах МЧС, которые дежурят в Каире. 20 ноября в Москву прибыла группа эвакуированных из анклава в составе 117 человек.



Заявки на эвакуацию из региона через КПП «Рафах» подали около 900 россиян, уточняли в МЧС. Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал о 600 россиянах, подавших заявки, и «чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».

