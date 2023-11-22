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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Из сектора Газа эвакуировали еще 28 россиян и членов их семей

МЧС: из сектора Газа эвакуировали еще 28 россиян и членов их семей
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В Москву из сектора Газа доставили еще 28 россиян и членов их семей, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Самолет Ил-76 ведомства приземлимся в аэропорту Домодедово с эвакуированными из сектора Газа гражданами», — говорится в сообщении.

Всего с начала гуманитарной миссии ведомства в Россию из анклава доставили 553 человека.

МЧС опровергло информацию об эвакуации из сектора Газа россиян вне списка
Политика

Россиян вывозят из сектора Газа через Египет на самолетах МЧС, которые дежурят в Каире. 20 ноября в Москву прибыла группа эвакуированных из анклава в составе 117 человек.

Заявки на эвакуацию из региона через КПП «Рафах» подали около 900 россиян, уточняли в МЧС. Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал о 600 россиянах, подавших заявки, и «чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».
 

Теги
Египет сектор Газа Палестина Израиль МЧС
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