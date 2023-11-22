Финансист назвал израильские банки, которые сегрегировали активы россиян

Три крупнейших банка Израиля — «Дисконт», «Апоалим» и «Леуми» — после запроса европейского депозитария Euroclear провели сегрегацию активов на счетах российских граждан, сообщает Forbes со ссылкой на основателя инвестиционно-консалтинговой компании SmartGen Марка Ойгмана

По его словам, банки заранее оповестили клиентов о требовании Euroclear, у них было время продать активы. У российских граждан сохраняется возможность открывать счета в израильских банках и торговать иностранными ценными бумагами, учет которых осуществляется за пределами Евросоюза.

В середине ноября крупные израильские банки из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам.

Euroclear направил финансовым организациям Израиля запрос на ограничение операций для инвесторов — граждан России по покупке любых финансовых инструментов, учитываемых в депозитарии, рассказывал РБК партнер мультисемейного офиса ITSWM Игорь Кузнец.

«С сегрегированных счетов нельзя выводить денежные средства и продавать ценные бумаги, но можно выводить купоны, если объем таких операций не превышает €100 тыс. в год на один счет», — объяснял РБК Ойгман.

Ранее ЕС ввел ограничения на депозиты в европейских банках для состоятельных россиян и российских компаний в размере €100 тыс. на одну кредитную организацию. Изначально такие ограничения применялись только в Европе, но позже Euroclear начал контролировать соблюдение требований его контрагентами за пределами ЕС, отмечает Forbes.