Финансист назвал израильские банки, которые сегрегировали активы россиян
Три крупнейших банка Израиля — «Дисконт», «Апоалим» и «Леуми» — после запроса европейского депозитария Euroclear провели сегрегацию активов на счетах российских граждан, сообщает Forbes со ссылкой на основателя инвестиционно-консалтинговой компании SmartGen Марка Ойгмана
По его словам, банки заранее оповестили клиентов о требовании Euroclear, у них было время продать активы. У российских граждан сохраняется возможность открывать счета в израильских банках и торговать иностранными ценными бумагами, учет которых осуществляется за пределами Евросоюза.
В середине ноября крупные израильские банки из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам.
Euroclear направил финансовым организациям Израиля запрос на ограничение операций для инвесторов — граждан России по покупке любых финансовых инструментов, учитываемых в депозитарии, рассказывал РБК партнер мультисемейного офиса ITSWM Игорь Кузнец.
«С сегрегированных счетов нельзя выводить денежные средства и продавать ценные бумаги, но можно выводить купоны, если объем таких операций не превышает €100 тыс. в год на один счет», — объяснял РБК Ойгман.
Ранее ЕС ввел ограничения на депозиты в европейских банках для состоятельных россиян и российских компаний в размере €100 тыс. на одну кредитную организацию. Изначально такие ограничения применялись только в Европе, но позже Euroclear начал контролировать соблюдение требований его контрагентами за пределами ЕС, отмечает Forbes.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами