Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива

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Военное крыло палестинского движения ХАМАС Бригады «Аль-Кассам» заявило, что обстреляло ракетами Тель-Авив и его пригороды. Об этом подразделение сообщило в телеграм-канале.

Бригады назвали удары ответом на действия Израиля.

По информации Al Jazeera, в самом Тель-Авиве и в южных районах Израиля звучат сирены. Израильский «12 канал» сообщил о падении ракет в сельскохозяйственном районе недалеко от Ришон-ле-Циона — пригорода Тель-Авива — и одном пострадавшем.

Обстрел начался после того, как израильская армия нанесла удары по сектору Газа. Al Arabiya называл эти удары самыми сильными с начала боевых действий 7 октября. CNN сообщал о взрывах и стрельбе из танков в городе Газа.

О массированных авиаударах к северу и востоку от города в течение двух часов также писал Al Jazeera со ссылкой на корреспондента. По его данным, сектор также подвергся артиллерийским обстрелам.

Представитель группировки ХАМАС заявил, что Израиль «прервал связь и большую часть интернета» в Газе. Палестинская телекоммуникационная компания Jawwal сообщила в соцсети, что мобильная связь и интернет в секторе Газа были отключены из-за израильских бомбардировок.

После ударов по Газе и Тель-Авиву представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что страна расширяет действия войск в секторе. Он призвал жителей региона эвакуироваться из северной части региона на юг.