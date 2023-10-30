Путин назвал способ решения конфликта на Ближнем Востоке

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Ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — создание суверенного, полноценного Палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин на совещании после беспорядков в Дагестане. Трансляцию вел РБК.

«Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, и она не меняется из года в год. Ключ к решению конфликта — в создании суверенного, независимого Палестинского государства, полноценного Палестинского государства», — сказал Путин.

Он напомнил, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после нападения ХАМАС на Израиль. Однако «вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, [власти Израиля] стали мстить по принципу коллективной ответственности», отметил президент.

Он заявил, что бомбардировки сектора Газа, в результате которых гибнут мирные жители, «ничем оправдать нельзя». «Когда смотришь на окровавленных, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики... Конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глаза», — сказал Путин.

Путин и ранее называл создание независимого Палестинского государства путем к миру на Ближнем Востоке. «Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающая создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — подчеркивал президент.