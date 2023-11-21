Власти Казахстана пообещали узаконить использование Starlink в стране
Использование спутникового интернета американской компании Starlink урегулируют в Казахстане в 2024 году на законодательном уровне, заявил в ходе брифинга в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин. Его слова приводит журнал Vlast.kz.
«Мы планируем в следующем году урегулировать всю эту ситуацию. Не могу сказать, в первом полугодии или во втором, потому что все зависит от мажилиса (парламента республики. — РБК). Сначала нужно выработать модель, потом мы придем в мажилис и дальше будем дискутировать», — сказал министр.
Он отметил, что Минцифры Казахстана совместно со Starlink в пилотном режиме подключают к интернету десять сельских школ, а в течение полугода подключат 2 тыс. образовательных учреждений. Но сейчас в стране действуют законодательные ограничения, уточнил Мусин.
«Starlink — это новая технология связи, которая появилась три года назад, чтобы предоставлять услуги связи, им необходимо устанавливать оборудование на территории [Казахстана] и регулироваться с местными сетями связи», — добавил глава Минцифры.
По словам Мусина, сейчас использование Starlink находится в серой зоне.
Starlink — проект компании SpaceX по созданию группировки спутников для обеспечения глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники разворачивают на орбите высотой 550 км. Компания намерена к середине 2020-х годов вывести на орбиту около 12 тыс. таких аппаратов.
29 октября ракета-носитель Flacon 9 вывела на околоземную орбиту очередную партию из 22 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия.
Первые спутники Starlink американский бизнесмен и основатель компании Илон Маск запустил в 2019 году. Сейчас на низкой околоземной орбите работают более 4,5 тыс. таких устройств.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами