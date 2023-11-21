Власти Казахстана пообещали узаконить использование Starlink в стране

Фото: starlink.com

Использование спутникового интернета американской компании Starlink урегулируют в Казахстане в 2024 году на законодательном уровне, заявил в ходе брифинга в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин. Его слова приводит журнал Vlast.kz.

«Мы планируем в следующем году урегулировать всю эту ситуацию. Не могу сказать, в первом полугодии или во втором, потому что все зависит от мажилиса (парламента республики. — РБК). Сначала нужно выработать модель, потом мы придем в мажилис и дальше будем дискутировать», — сказал министр.

Он отметил, что Минцифры Казахстана совместно со Starlink в пилотном режиме подключают к интернету десять сельских школ, а в течение полугода подключат 2 тыс. образовательных учреждений. Но сейчас в стране действуют законодательные ограничения, уточнил Мусин.

«Starlink — это новая технология связи, которая появилась три года назад, чтобы предоставлять услуги связи, им необходимо устанавливать оборудование на территории [Казахстана] и регулироваться с местными сетями связи», — добавил глава Минцифры.

По словам Мусина, сейчас использование Starlink находится в серой зоне.

Starlink — проект компании SpaceX по созданию группировки спутников для обеспечения глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники разворачивают на орбите высотой 550 км. Компания намерена к середине 2020-х годов вывести на орбиту около 12 тыс. таких аппаратов.

29 октября ракета-носитель Flacon 9 вывела на околоземную орбиту очередную партию из 22 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия.

Первые спутники Starlink американский бизнесмен и основатель компании Илон Маск запустил в 2019 году. Сейчас на низкой околоземной орбите работают более 4,5 тыс. таких устройств.