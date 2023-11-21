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Общество ,  
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Путин в поздравлении налоговиков призвал их «не сбавлять взятые темпы»

Путин в поздравлении налоговиков призвал их не сбавлять взятые темпы
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Федеральная налоговая служба за прошедшие годы сформировалась как «современная, мощная, территориально разветвленная структура», которая работает «успешно и эффективно».

«Подчеркну, важно не сбавлять взятые темпы, добиваться намеченных целей, ведь от результатов вашего труда зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, реализация масштабных, востребованных социальных программ, создание благоприятных условий для укрепления экономики, роста деловой активности», — заключил президент.

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В 2022 году число выездных налоговых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц составило 10 191 и выросло на 25%, став максимальным с 2018 года, следует из отчета ФНС, который был опубликован в апреле 2023 года.

При этом указанное в отчете количество налоговых проверок остается в разы меньше по сравнению с 2015–2017 годами, отметили в ведомстве.

В ФНС также объяснили, что нельзя сравнивать показатели 2021 и 2022 годов, так как в отчете за 2022 год были отражены проверки, приостановленные в связи с мораторием во время пандемии COVID.

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Владимир Путин Федеральная налоговая служба поздравление
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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