 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Пандемия коронавируса ,  
0 

Лаборатории вновь обяжут сообщать о заболевших COVID в Роспотребнадзор

Сюжет
Пандемия коронавируса
Роспотребнадзор представил изменения, которые планируется внести в постановление главного государственного санитарного врача «О мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Роспотребнадзор планирует обязать диагностические лаборатории снова направлять информацию о результатах анализов в территориальные органы ведомства «с указанием данных об обследуемом лице в объеме, позволяющем провести противоэпидемические мероприятия, незамедлительно после получения результатов исследований, но не позднее 24 часов с момента получения результатов исследований». Об этом сообщается в проекте изменений в постановление главного государственного санитарного врача от 21 июня 2023 года «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2023–2024 годов».

В 2020 году частные лаборатории также были обязаны сообщать о случаях коронавируса в Роспотребнадзор. По завершении пандемии COVID-19 это требование было отменено. Информация передавалась только в медицинские организации.

Из документа также следует, что госпитализацию пациентов по клиническим и эпидемиологическим показаниям с гриппом, ОРВИ, COVID-19 и внебольничной пневмонией будут проводить в инфекционный стационар с соблюдением условий, исключающих внутрибольничную передачу инфекций, включая разграничение потоков больных с учетом предполагаемой этиологии заболевания. Ранее конкретика, в какие медорганизации должна производиться госпитализация таких пациентов, в документе отсутствовала.

Кроме того, в обновленной версии постановления указано, что перевозка в стационар больных и лиц с подозрением на COVID-19, грипп, ОРВИ будет производиться санитарным транспортом и персоналом в медицинских масках.

РБК направил в Роспотребнадзор запрос с просьбой объяснить предложенные изменения в постановление главного санитарного врача.

В начале ноября на правительственном часе в Совфеде глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство фиксирует новую волну заболеваемости COVID-19 в России, а также заявила, что регионы уже подготовили амбулаторное звено здравоохранения, стационары и пополнили запасы средств индивидуальной защиты.

По словам Поповой, в вышедшем летом постановлении есть блок, адресованный регионам, в котором подробно прописано, как подготовить лечебную базу, поликлиническое звено, скорую помощь и т.д.

Читайте на РБК Pro
«Бэкап» цивилизации и крипта: чем завершился суд над основателем FTX
В России пересмотрят закон о биометрии: кому стоит беспокоиться
Что не так с делом Аяза Шабутдинова, чей бизнес приносит ₽1 млрд в год
Как проходят налоговые проверки в Казахстане

«На сегодняшний день все эти мероприятия во всех субъектах выполнены, сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты и лекарственных средств больным, если они появятся в значимом количестве в стационарах. Инфекционных коек сегодня достаточно. Субъекты, в которых есть большое количество коек, позволяют себе и больных пневмонией госпитализировать в специализированные и инфекционные стационары», — сообщила Попова.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
София Прохорчук София Прохорчук
COVID-19 грипп Анна Попова Роспотребнадзор госпитализация

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Попова назвала причину роста заболеваемости COVID в России
Общество
Попова заявила о готовности стационаров к новой волне COVID-19
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 16:50
Болеет 10% мира: как защититься от гриппа и как он влияет на организм РБК и Медсинтез, 20:26
Axios узнал о попытке США предотвратить войну Израиля с Ливаном Политика, 20:17
Как космические технологии создали премиальный внедорожник РБК и Geely, 20:15
Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии Политика, 20:14
В Росреестр предложили вносить данные обо всех жильцах квартиры Недвижимость, 20:11
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 20:03
Бастрыкин сообщил о росте числа отказов на запросы СК за рубежом Общество, 20:02
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 19:54
Нефть марки Brent отыграла большую часть падения прошлой недели Инвестиции, 19:51
«Сбер» займется расшифровкой древних египетских манускриптов Технологии и медиа, 19:51
Кадыров пригласил Путина посетить Чечню Политика, 19:47
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 19:42
Премьер Болгарии потребовал от МВД перестать избивать футбольных фанатов Спорт, 19:38
Лаборатории вновь обяжут сообщать о заболевших COVID в Роспотребнадзор Общество, 19:35