Лаборатории вновь обяжут сообщать о заболевших COVID в Роспотребнадзор

Роспотребнадзор представил изменения, которые планируется внести в постановление главного государственного санитарного врача «О мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19»

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Роспотребнадзор планирует обязать диагностические лаборатории снова направлять информацию о результатах анализов в территориальные органы ведомства «с указанием данных об обследуемом лице в объеме, позволяющем провести противоэпидемические мероприятия, незамедлительно после получения результатов исследований, но не позднее 24 часов с момента получения результатов исследований». Об этом сообщается в проекте изменений в постановление главного государственного санитарного врача от 21 июня 2023 года «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2023–2024 годов».

В 2020 году частные лаборатории также были обязаны сообщать о случаях коронавируса в Роспотребнадзор. По завершении пандемии COVID-19 это требование было отменено. Информация передавалась только в медицинские организации.

Из документа также следует, что госпитализацию пациентов по клиническим и эпидемиологическим показаниям с гриппом, ОРВИ, COVID-19 и внебольничной пневмонией будут проводить в инфекционный стационар с соблюдением условий, исключающих внутрибольничную передачу инфекций, включая разграничение потоков больных с учетом предполагаемой этиологии заболевания. Ранее конкретика, в какие медорганизации должна производиться госпитализация таких пациентов, в документе отсутствовала.

Кроме того, в обновленной версии постановления указано, что перевозка в стационар больных и лиц с подозрением на COVID-19, грипп, ОРВИ будет производиться санитарным транспортом и персоналом в медицинских масках.

РБК направил в Роспотребнадзор запрос с просьбой объяснить предложенные изменения в постановление главного санитарного врача.

В начале ноября на правительственном часе в Совфеде глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство фиксирует новую волну заболеваемости COVID-19 в России, а также заявила, что регионы уже подготовили амбулаторное звено здравоохранения, стационары и пополнили запасы средств индивидуальной защиты.

По словам Поповой, в вышедшем летом постановлении есть блок, адресованный регионам, в котором подробно прописано, как подготовить лечебную базу, поликлиническое звено, скорую помощь и т.д.

«На сегодняшний день все эти мероприятия во всех субъектах выполнены, сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты и лекарственных средств больным, если они появятся в значимом количестве в стационарах. Инфекционных коек сегодня достаточно. Субъекты, в которых есть большое количество коек, позволяют себе и больных пневмонией госпитализировать в специализированные и инфекционные стационары», — сообщила Попова.